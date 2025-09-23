栃木・鹿沼市の東北自動車道で目撃されたのは、対向車線を走っていたトラックが突然、中央分離帯に衝突。トラックは砂煙を上げ、積んでいた荷物がこちら側に飛び散ってきました。中には、家電のようなものやガスボンベも。目撃者はハンドルを切りよけようとしますが、車内に衝撃音が響きます。23日午前8時ごろ、東北自動車道の鹿沼インターチェンジ付近で、トラックが中央分離帯にぶつかり、積んでいたガスボンベが散乱する事故が