早朝の京都市で目撃されたのは、追い越しのためのはみだしが禁止されている黄色いセンターラインを越えて走るバイク。この直後、カーブに差しかかると、再びおきて破りのイエローカット。対向車が迫る中、すり抜けるようにダンプカー2台を追い越し、走り去っていきました。目撃者によりますと、バイクに乗っていたのは30代くらいの男性だったといいます。目撃者：バイクは生身なんですよね。対向車とぶつかる、ダンプに巻き込まれ