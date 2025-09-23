私に任せなさい70歳の父が子育てを決意!? 30歳で亡くなった娘と交わした約束／ハルとゲン（1）真面目で堅物な70歳のゲンに、ある日突然家族が増えました。それは元気すぎる3歳の女の子で--!?ゲンにはかつて妻と娘がいましたが、家庭をないがしろにしたばかりに出ていかれた苦い過去がありました。時が経ち、離婚後疎遠になっていた一人娘サクラと再会するも、彼女は病気で余命わずか。3歳の娘を父であるゲンに託し、旅立ってしまっ