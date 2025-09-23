【J1第31節】(JFEス)岡山 0-0(前半0-0)横浜FC<警告>[岡]ウェリック・ポポ(90分)[横]ルキアン(6分)観衆:13,537人主審:上村篤史└岡山がスコアレスドローで連敗ストップ…降格圏の横浜FCは今季初の連勝ならず