[9.23 J1第31節 FC東京 1-0 福岡 味スタ]J1リーグは23日、第31節を各地で行い、FC東京がアビスパ福岡を1-0で破った。9月の国際Aマッチウィーク明けのFC東京は前々節で東京Vとのダービーマッチを制して以降、3試合連続の1-0で3連勝。残留争いから大きく脱出した。一方、福岡は国際Aマッチウィークを挟んで4連敗となった。いずれも前節から中2日でのJ1リーグ戦。FC東京は川崎F戦(◯1-0)から先発8人を入れ替え、GKキム・スンギュ