【J1第31節】(アイスタ)清水 0-0(前半0-0)浦和<警告>[清]中原輝(90分+1)観衆:17,202人主審:高崎航地└浦和が3試合連続ノーゴールでスコアレスドロー…清水GK梅田透吾を攻略できず