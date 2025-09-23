【J1第31節】(メルスタ)鹿島 3-1(前半1-1)C大阪<得点者>[鹿]知念慶(31分)、レオ・セアラ(53分)、松村優太(68分)[C]ヴィトール・ブエノ(28分)<警告>[鹿]キム・テヒョン(8分)、知念慶(51分)[C]喜田陽(11分)、吉野恭平(41分)、畠中槙之輔(64分)主審:Faisal Alblwi└首位・鹿島が優勝へ勢いづく大逆転3連勝! 知念慶PK献上も名誉挽回弾、植田直通は鮮やか2A、C大阪は5戦ぶり黒星