[9.23 J1第31節 清水 0-0 浦和 アイスタ]J1リーグは23日、各地で第31節を開催した。浦和レッズは決定力不足が露呈し、清水エスパルスとスコアレスドローに終わって3試合連続無得点になった。立ち上がりは清水のペース。MF小塚和季が際どいミドルシュートを放つなどゴールに迫っていった。一方の浦和は前半17分、DF荻原拓也のクロスに飛び込んだFWイサーク・キーセ・テリンのシュートがポストに当たるとテリンが自ら押し込みに