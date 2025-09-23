【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松島聡（timelesz）×白洲迅が演じるシングルファーザーふたりが共同生活をしながら、子育てに奮闘する新感覚のホームドラマ、オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（10月4日スタート／テレビ朝日系）。そのメインビジュアルと主題歌に決定したtimeleszの「レシピ」が、「メイキング映像」とともに初公開となった。 ■timeleszが歌う「レシピ」に乗