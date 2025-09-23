◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 1-0 西武(23日、ZOZOマリン)18年目を迎えたロッテの36歳右腕・唐川侑己投手。今季初先発のマウンドで7回無失点の好投を披露し、今季1勝目をあげました。今季は1度、リリーフで1軍登板を迎えていた唐川投手。6月11日の広島戦、同点で迎えた延長11回に起用され、回またぎとなった延長12回に4失点を喫していました。それでもファームでは11度の先発含む14試合に登板。4勝5敗で防御率3.32をマークしていま