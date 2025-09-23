モーニング娘。’25 が、9月23日に長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホールで ＜モーニング娘。’25コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward〜＞を開催した。◆ライブ写真今回の秋ツアーは、9月13日のTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）からスタート（ホールツアー全15会場33公演を予定しており、今回の昼公演が3会場9公演目）。メンバーの羽賀朱音と横山玲奈が、本ツアーの最終公演をもってモーニング娘。及びハロ