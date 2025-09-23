フランスを襲った豪雨。少なくとも1人が死亡し、ラグビーの試合も中止になるなど深刻な影響をもたらしています。川のようになった道路を歩く撮影者。SNSに投稿された映像の場所は、フランス南部のトゥーロンです。土砂降りの雨の中、冠水した道路の中央では車と救急車が立ち往生していました。フランスを襲った豪雨。フランスでは、西部から南部にかけて、広い地域に重大な被害が発生する恐れがあるとして警報が発令されていました