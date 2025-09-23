カメレオン・ライム・ウーピーパイの新曲「Give in」が、10月3日（金）からスタートするテレ東系ドラマ24 『ひと夏の共犯者』のエンディングテーマに決定した。本作は、主人公の岩井巧巳役を橋本将⽣(timelesz)、2つの人格を持つヒロイン・片桐澪／眞希役を恒松祐里が務める。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中には