新海まきの1st写真集『刻に咲く』（講談社）が、10月31日（金）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。 新海まき1st写真集『刻に咲く』 新海まき1st写真集『刻に咲く』 Gカップの見事なボディと、ときに優しさ、ときに妖しさのほほ笑みをたたえた究極の癒やし系美女・新海まき。数年前から関係者の間では「ネクストブレイク」間違いなしの評価を受けていたにもかかわらず、なかなか芽が出ず「未完の大器」の異