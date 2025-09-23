【モデルプレス＝2025/09/23】ISSEI（イッセイ）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。【写真】ISSEI、金髪姿初お披露目◆ISSEI「STARRZ TOKYO」で金髪姿お披露目暗がりの中登場したISSEIは、10月13日にリリースされる2ndシングル「サイレントミッドナイト」を初披露。曲中にライトが明るくなり、ISSEIの顔が見えると金髪にイメージチェンジしたISSEIの姿が映