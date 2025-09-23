◆大相撲▽秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）が２敗を守り、１０日目での勝ち越しを決めた。１敗で好調だった東前頭１１枚目・正代（時津風）の上体を立ち合いの右のど輪で起こし、さらに左のど輪と攻めを休まず一気に押し出し。「左右で突けて良かった」と笑顔で振り返った。場所後には部屋付きの湊川親方（元大関・貴景勝）の引退相撲も控えるだけに「負け越しより勝ち越しで迎え