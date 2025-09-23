◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節清水０―０浦和（２３日・アイスタ）浦和は決定力不足を露呈し、清水と０―０のスコアレスドローに終わった。今夏に加入した元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンが初先発し、チャンスも迎えたが、ゴールをこじ開けることはできなかった。これで３試合連続ノーゴール。シュート２４本、枠内シュートも１０本を放ったがネットを揺らせず、浦和のスコルジャ監督は「我々にとって残念な結果になりま
