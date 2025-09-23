お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が23日放送のフジテレビ「ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出SP」にVTR出演。生前プライベートでも仲が良かった志村けんさんについて語る場面があった。77年から98年まで約22年に渡ってフジテレビで放送された「ドリフ大爆笑」。この日は、社会現象を巻き起こした「ザ・ドリフターズ」爆笑コントの裏に隠された“ドリビア（ドリフ＋トリビア）”を放送した。その中で、志村さんコントを振り