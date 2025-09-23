ドイツ1部ボルシア・ドルトムントとキットサプライヤーのPumaは12日、今シーズンのアウェイユニフォームを発表した。久しぶりにブラック以外を基調色に採用したこのアウェイは、その大胆なカラーリングとグラフィックが注目の的となっている。Borussia Dortmund 2025-26 Puma Awayボルシア・ドルトムント 2025-26 Puma アウェイ ユニフォーム新アウェイユニフォームは、ライトグレーを基調にブラックとイエローを組み合わせる配色