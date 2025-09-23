俳優の山崎賢人（31）が23日放送のTBS系「バナナサンド」（後6・30）に出演。番組で見せた姿が話題となった。この日山崎は左目に眼帯を付けて登場。「バナナマン」設楽統から「ちょっと目の方が…」と指摘される一幕があった。山崎は「ちょっとものもらいになっていまいまして」と説明。設楽から「でもかっこいいですね」とフォローされると恥ずかしそうに「ありがとうございます」とつぶやいた。眼帯姿にSNS上では「めっ