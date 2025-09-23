秦野丹沢まつりで太鼓をたたく真矢さん（左）＝４月２０日、秦野市内神奈川県秦野市出身で人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さん（５５）が「秦野祭囃（ばやし）社中」を住民らと結成し、市内のイベントを中心に演奏している。幼い頃から親しんできた地元の祭り囃子を盛り上げ、後世に残したい─。出発点は郷土愛だ。「秦野たばこ祭」への出演を２７、２８日に控える中、がんと脳腫瘍を患い、闘病
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
- 2. 約2人に1人「リベンジ夜更かし」
- 3. 出産直後 2人の子どもを亡くした
- 4. 立ちんぼ四天王「窃盗してない」
- 5. 結婚相談所 成婚前の性的関係NG
- 6. 「幸せになるのが怖い」二度離婚
- 7. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
- 8. 「シートを倒すな」男性が激怒
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ