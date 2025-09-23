秦野丹沢まつりで太鼓をたたく真矢さん（左）＝４月２０日、秦野市内神奈川県秦野市出身で人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さん（５５）が「秦野祭囃（ばやし）社中」を住民らと結成し、市内のイベントを中心に演奏している。幼い頃から親しんできた地元の祭り囃子を盛り上げ、後世に残したい─。出発点は郷土愛だ。「秦野たばこ祭」への出演を２７、２８日に控える中、がんと脳腫瘍を患い、闘病