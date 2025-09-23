O-MENZ（C）モデルプレスモデルプレス

謎のお面ダンス集団を名乗るO-MENZ 「STARRZ TOKYO 2025」に出演

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 謎のお面ダンス集団を名乗る5人組ストリートダンサー集団のO-MENZ
  • 23日、音楽&ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した
  • 和風のお面を被りキレのあるシンクロダンスを披露し、観客を惹きつけた
記事を読む

おすすめ記事

  • 29日放送『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』3時間SP出演者
    『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP、第2弾出演者発表　Number_i、=LOVEほか 2025年9月22日 18時0分
  • RIP SLYME・SU＆ILMARI「THE FIRST TAKE」の緊張感を明かす SU「絶対に録り直せないと思うと“間違えるんじゃないか”っていう思いが…」
    RIP SLYME・SU＆ILMARI「THE FIRST TAKE」の緊張感を明かす SU「絶対に録り直せないと思うと“間違えるんじゃないか”っていう思いが…」 2025年9月19日 18時0分
  • フィロソフィーのダンス（C）モデルプレス
    フィロソフィーのダンス、ガーリーなフリル衣装で一体感あるパフォーマンス披露【STARRZ TOKYO 2025】 2025年9月23日 18時52分
  • 仮面女子（C）モデルプレス
    ちぃたん☆×仮面女子、異色のコラボ実現 迫力ダンス＆“ヘドバン”で会場沸かす【STARRZ TOKYO 2025】 2025年9月23日 15時38分
  • ZOCX（C）モデルプレス
    ZOCX、髪もパフォーマンスの一部にするほどの表現力 攻めのセトリで盛り上げる【STARRZ TOKYO 2025】 2025年9月23日 19時49分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子