親に否定され続け、自己肯定感が低い倉田美咲 「職場恋愛はもうこりごり」

  • 親に否定され続けて育ち、自己肯定感が低くなってしまった倉田美咲
  • 同棲していた同僚の彼氏が浮気し、別の女性と結婚したため転職した
  • 新しい職場では同僚の加藤を「推し」としてひっそり愛でる日々を送っていた
