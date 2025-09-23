高知市の路上で自転車に乗っていた10代の女子学生の足を触った疑いで警察は高知市の30代の男を逮捕しました。暴行の疑いで逮捕されたのは高知市の土木作業員の西内裕司容疑者(32)です。（※西は旧字体）警察によりますと、西内容疑者は9月12日午後7時半頃、高知市内の住宅街の路上で自転車に乗っていた10代の女子学生の右ふとももを触った疑いが持たれています。西内容疑者は女性の背後から自転車で近づき、女性と並走しながら「少