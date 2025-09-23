福岡・宗像市の海岸で14歳の男子中学生が溺れ、意識不明の重体となっています。消防などによりますと、23日午後3時20分過ぎ、福岡・宗像市神湊の海岸で14歳の中学3年生が溺れました。約30分後に海岸から30メートルほどの海中で見つかり、救助されましたが、意識不明の重体だということです。男子中学生は当時、14歳から15歳の8人と海で遊んでいたところ、溺れたとみられています。救助された1人は「強風が吹いて足をすくわれた」と