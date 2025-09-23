俳優の菜々緒さんが起用されたトリンプ・インターナショナル・ジャパンの新ビジュアルが公開されました。【写真】美貌と美ボディを兼ね備えた菜々緒さん「FLORALE BY Triumph（フロラーレ バイ トリンプ）」のプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」の2025年秋冬の新作下着を着こなし、美ボディーを披露しています。今シーズンはピカソの工芸品をイメージした「Relief（レリーフ）」、クールさとフェミニンさを併