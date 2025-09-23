9月23日は「秋分の日」。県内はさわやかな秋晴れの1日となりました。各地でイベントが行われ、多くの家族連れなどでにぎわいを見せていました。「発射！」「わー」アウトドアが体験ができるイベントが行われたのは弥彦競輪場。普段は入ることができない「バンク」と呼ばれるコースです。まき割り体験に・・水遊び。ペットボトルロケットなど、体験を楽しむ多くの親子でにぎわいました。参加した子どもQまきを割ってみ