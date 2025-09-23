生命保険は「契約して終わり」ではありません。保険の契約期間中に結婚や離婚、あるいは受取人が先に亡くなるといったライフイベントがあれば、受取人を見直す必要があります。もし変更せずに放置すると、意図しない人に保険金が渡るリスクがあるため、注意が必要です。今回は、死亡保険の受取人に指定できる人の範囲や、受取人を変更すべきタイミング、変更しなかった場合のリスク、さらに受取人によって異なる税金の仕組みについ