ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは9月22日、自身のInstagramを更新。私服ショットを披露しました。【写真】百田夏菜子、美脚が際立つ秋服コーデ披露！「表情から靴下までかわい過ぎる」百田さんは3枚の写真を投稿し、私服ショットを披露しました。ストライプのシャツに黒いミニ丈のワンピースを合わせ、秋らしい装い。サングラスもとても似合っています。2〜3枚目では、ほっそりとした美脚が際立っており、抜群のスタイルです