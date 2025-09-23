DeNA 2 − 2 阪神＜25回戦・横浜スタジアム＞2位・DeNAは23日、リーグ優勝した阪神に2−2で引き分けた。三浦大輔監督は試合後、「引き分けは引き分けですからね。勝ちでも、負けでもなく、本当に、最後まで粘ってましたし、もう一つというところもありましたけども、よくがんばりました」と振り返った。先発・ケイが6回2失点とゲームを作った後、リリーフ陣は森原康平、ウィック、伊勢大夢、宮城滝太、入江大生が阪神打線を