今週は動物への理解や関心を深める「動物愛護週間」です。山口市ではこどもたちが「獣医師」の仕事を体験しました。まずは「白衣」を着て始まった「獣医さん体験」。動物愛護週間に合わせ山口県動物愛護センターが開催したもので、小学4年生から6年生の子供たちが参加しました。体験したのは心拍数の異常などが無いか確認する「聴診」。センターで働く獣医師たちから聴診器での心臓の音の聞き方を教わりました。【ネコ