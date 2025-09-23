世界平和と戦災などの被災地の復興を願うイベントが高崎市の県護國神社で行われ、高校生が平和へのメッセージを込めた書道作品を奉納しました。 この取り組みは平和活動に取り組む愛知県の団体「和プロジェクトＴＡＩＳＨＩ」が毎年９月２１日の国際平和デーにあわせて開催しているものです。今年は全国４８校の高校の書道部と書道家２９人が各地の護国神社や靖国神社などで平和に関する書道作品を書き上げました。