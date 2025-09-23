県はこのほど、手話通訳を介して電話できるサービス「手話リンク」を導入しました。 聴力や言葉を話すのが困難な人が電話を使いやすい環境を整えようと、県が18日から県の代表電話に導入したのが「手話リンク」サービスです。手話リンクは手話通訳のオペレーターを介して電話をかけられるサービスで、パソコンやスマートフォンのテレビ電話機能を使い手話で会話ができます。 県のホー