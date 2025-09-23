プロバスケットボールＢリーグ１部の群馬クレインサンダーズの選手が特別支援学校の児童・生徒と交流を深めるイベントが太田市で開かれました。 このイベントは群馬クレインサンダーズの地域貢献活動の一環として、オフィシャルパートナーの味の素ＡＧＦと共催したものです。 今回は２０２９年に開催する湯けむり国スポ・全スポぐんまを見すえて障害のある人にもスポーツの楽しさを体