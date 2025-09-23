試合をひっくり返した。鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪と対戦。28分に先制を許すも、31分に知念慶のヘッド弾で同点に追いつく。タイスコアで迎えた後半、レア・セアラが逆転ゴールを奪う。植田直通のロングパスに抜け出すと、GKと１対１に。巧みなアウトサイドのシュートでファーサイドのネットを揺らした。 試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「うま」「素晴らしい