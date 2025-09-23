アビスパ福岡は９月23日、J１第31節でFC東京とアウェーで対戦。FWウェリントンが前半のうちに退場となり、数的不利の状況となった。ウェリントンは０−１のビハインドで迎えた45＋１分、敵陣ペナルティアークで小泉慶への激しいタックルでイエローカードを提示される。 そして45＋３分、ウェリントンはセンターサークル付近でボールを奪おうとした際、右足が安斎颯馬の右足首あたりに入ってしまい、これが危険なプレー