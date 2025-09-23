山口市阿知須のフラワーガーデンで、22日地元の園児らが花の苗を植え付けました。山口きらら博記念公園内のフラワーガーデンで行われた花の苗の植え付けには、地元の園児や小学生などおよそ300人が参加しました。植えたのは、県内で育てられたビオラの苗＝およそ3000本です。中国地方最大級の花壇として、ことし4月にオープンしたフラワーガーデンには11品種・18万株が植えられていてこ