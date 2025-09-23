80年前、原爆が投下された後の広島に入り被爆した男性が医学部生に向けて17日、講演しました。山口大学医学部の学生らを前に語ったのは周南市に住む折出眞喜男さん93歳です。当時13歳だった折出さんは広島に原爆が投下されたときは爆心地から8キロほど離れた場所にいましたがその後、親族を探すために市内に入り残留する放射線の影響を受けた入市被爆者です。（折出さん）「あちこちで黒焦げの死体が。（広島市に）入った瞬間のに