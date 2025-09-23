秋の深まりを感じるこの頃ですが、現在も『台風シーズン』の真っ只中です。 ◆23日(火)午後3時の衛星画像 南シナ海でまとまっている雲の塊が台風18号で、大型で猛烈な勢力に発達しています。そして、日本の東にあるのが台風19号で、こちらは強い勢力になっています。さらに、今後24時間以内にフィリピンの東海上で新たな台風が発生する見通しです。 南の海上の海面水温が高く、台風が発生・発達しやすい状況が続いてい