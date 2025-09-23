特集は気になるランチ。秋の味覚、サンマが2025年は豊漁です。鹿児島市の「さつま料理居酒屋竹よし」からはサンマの脂の甘みが味わえる塩焼き定食。イタリアンレストラン「トラットリア・スオーノ」からは香ばしい香りが食欲をそそるパスタを紹介します。（詳しくはKYTのHPやアプリをご覧ください）