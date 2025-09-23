アウトドアスポーツを通して自然を感じるイベント「SEA TO SUMMIT2025」。23日、長門市でプレイベントが行われました。長門市で行われたプレイベントには県内各地から21人が参加し、SEA TO SUMMITで参加者らが挑戦するカヤックの体験会が行われました。本番は竹島を1周して戻ってくるおよそ3kmのコースです。SEA TO SUMMITとはアウトドアブランド＝モンベルが自治体と連携しカヤックや自転車などのアウトドアスポ}