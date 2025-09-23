9月23日午後、浜松市浜名区の交差点で車と自転車が出合い頭に衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が頭部から出血するけがをして、病院に運ばれました。 警察や消防によりますと、23日午後2時50分頃、浜松市浜名区貴布祢の信号機のない交差点で、浜松市浜名区小林に住む女性会社員(31)が運転する車と浜松市浜名区の無職女性(64)の自転車が衝突しました。車を運転していた女性が「(自転車の)女性の意識がなく、反応もない。