「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神の藤川球児監督は試合後、延長十二回のピンチを切り抜けたドラフト１位・伊原陵人投手を絶賛。「少しずつ成長するのかなというのは一つ感じましたね」と目を細めた。前回登板となった２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）でオースティンに致命的な２ランを被弾したルーキー左腕。その際に指揮官は「かわそうとしても、もうかわせる時期じゃない。かわす技より強さ。新人だから