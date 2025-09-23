お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士と、妻で放送作家の野々村友紀子さんが、２２日のＴＢＳ系「アイ・アム・冒険少年脱出島家族ＳＰ」（午後６時半）での夫婦ショットを披露した。野々村さんが２３日までにインスタグラムで「冒険少年、ありがとうございましたこれからも夫婦でなんでも頑張りますのでよろしくお願いします」と感謝のコメント。「修士くんいつもありがとう！娘たちもありがとうーー！」とつづり、指でハート