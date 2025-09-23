◆バスケットボール・プレシーズンゲーム富山グラウジーズ１０４―９８横浜エクセレンス（２３日・富山県西部体育センター）今季からＢ１リーグに復帰した富山グラウジーズは２３日、プレシーズンゲームを行い、１０４―９８でＢ２横浜エクセレンスに勝利した。今オフには外国籍選手３人を含む６選手が新加入。大きく戦力が入れ替わった中、シーズン前のホームゲームで初のお披露目となった。ダビー・ゴメスヘッドコーチ（ＨＣ