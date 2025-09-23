９月２３日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「自民総裁選、語る日本は５氏立候補、来月４日投開票」という朝日新聞の一面記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、２２日開催の所見発表演説会で、外国人政策が今回の総裁選で大きな論点の一つとなることが浮き彫りとなった、とある。 各候補者からは、ルールを守らない外国人の増加で国民の不安が高まっているとして、外国人の