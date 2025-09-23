◆プロアマ交流戦巨人３軍２―６日本製紙石巻（２３日・Ｇ球場）巨人のマレク・フルプ外野手が４安打１打点の活躍。持ち味の打撃でアピールに成功した。プロアマ交流戦・日本製紙石巻戦に「２番・右翼」で先発出場。初回１死で中前打を放ち勢いに乗ると、３回無死一、二塁で左前打、５回２死から中前打で猛打賞をマーク。７回２死一、二塁の好機では左前に適時打で４打席連続安打と止まらなかった。それでも助っ人は「改善の