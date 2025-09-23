秋田朝日放送 男鹿半島は西側の海岸が崖になっている地域が多く災害が起きると崖崩れや崩落の恐れがあります。また、東側の内陸や半島の付け根部分は砂地や湿地が発達しているため、液状化や地割れなどが起きやすくなっています。そのため男鹿半島は地震や津波が起きると道路が寸断され、半島全体、または局所的に孤立する可能性が高いとされています。23日男鹿市で孤立集落の状況を把握し、迅速な支援を想定した訓練が行わ