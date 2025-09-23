９月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２７、前回マイナス３３＝ロンドン為替 ９月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２７と、前回マイナス３３から改善した。市場予想はマイナス３０だった。一方、販売価格指数はプラス４と前回のプラス９、市場予想プラス１１などを下回った。きょう発表された９月英製造業ＰＭＩ速報値は４６．２と前回の４７．０から低下していた。まちまちの結果となっている。 GBP/USD1.3504GBP/J