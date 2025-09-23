ドル円１４７．６５近辺、ユーロドル１．１８００近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引で、ドル円は147.65近辺、ユーロドルは1.1800近辺などで推移している。ドル高、ドル安のどちらにも抜け切れない相場となっている。ＮＹ時間のパウエル米ＦＲＢ議長講演待ちのムードが広がっている。 USD/JPY147.66EUR/USD1.1797GBP/USD1.3509